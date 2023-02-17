Росіяни обстріляли Дворічну на Харківщині: загинув чоловік

Про це йдеться в повідомленні поліції Харківської області.

"17 лютого близько 10:20 військовослужбовці Російської Федерації здійснили обстріл цивільних об’єктів у смт Дворічна Куп’янського району. Один зі снарядів влучив у житловий будинок. Унаслідок вибуху був цілком зруйнований дах та стіна будинку. 68-річний мешканець оселі отримав смертельні тілесні ушкодження", - розповіли правоохоронці.

Правоохоронці під обстрілами були змушені евакуювати тіло загиблого та передати його на судово-медичну експертизу.