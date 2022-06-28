Росіяни обстріляли Харків, щонайменше 5 людей поранено

Про це повідомили у Харківській ОВА.

Унаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з підприємств, є поранені. За попередніми даними, постраждало 5 людей, їхній стан – середньої важкості. Одну людину шпиталізували у важкому стані.

У Харківській ОВА просять мешканців без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста.

Повітряні тривоги у Харкові та Харківській області сьогодні від початку доби оголошують майже безперервно.

27 червня окупанти обстріляли Північну Салтівку в Харкові, 5 людей загинули, 22 поранено

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що лише з 24 до 27 червня росіяни випустили по Україні близько 130 крилатих ракет

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb