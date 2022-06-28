Росіяни обстріляли Харків, щонайменше 5 людей поранено
Окупанти вдень 28 червня обстріляли Індустріальний район Харкова
Про це повідомили у Харківській ОВА.
Унаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з підприємств, є поранені. За попередніми даними, постраждало 5 людей, їхній стан – середньої важкості. Одну людину шпиталізували у важкому стані.
У Харківській ОВА просять мешканців без нагальної необхідності не виходити на вулиці міста.
Повітряні тривоги у Харкові та Харківській області сьогодні від початку доби оголошують майже безперервно.
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