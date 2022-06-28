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Головна війна з Росією За чотири дні росіяни випустили по Україні близько 130 крилатих ракет, - Залужний

За чотири дні росіяни випустили по Україні близько 130 крилатих ракет, - Залужний

28 червня, 2022 вiвторок
13:17
війна з Росією Валерій Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що лише з 24 до 27 червня росіяни випустили по Україні близько 130 крилатих ракет

Про це Залужний повідомив у telegram.  

За його словами, цієї ночі він провів телефонну розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном. 

"Почав з того, що противник демонструє неабияку зухвалість у нанесенні ракетних ударів по території нашої держави. Так, чотири дні тому ним із різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, три дні тому - 26 ракет, два дні тому - майже 40, за минулу добу - 12. На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців", - написав Залужний. 

Він додав, що поінформував своїх американського та британського колег про оперативну обстановку. 

"Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тис. боєприпасів, наніс два ракетних та 32 авіаційних удари. Ситуація дуже складна, але контрольована", - зазначив Залужний. 

Він наголосив, що на нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової. 

"Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей, але нам потрібно більше зброї і боєприпасів.

Сподіваюся, що разом із партнерами ми зможемо здолати агресора і не допустити поширення цього збройного конфлікту на інші країни", - підсумував Залужний. 

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Україна
Луганщина
Полтавщина
ЗСУ
Кременчук
США
Харківщина
Велика Британiя
ракетний удар
Валерій Залужний
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