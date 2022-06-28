Про це Залужний повідомив у telegram.

За його словами, цієї ночі він провів телефонну розмову із головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі та начальником штабу оборони Великої Британії адміралом сером Тоні Радакіном.

"Почав з того, що противник демонструє неабияку зухвалість у нанесенні ракетних ударів по території нашої держави. Так, чотири дні тому ним із різних платформ базування було випущено 53 крилатих ракети, три дні тому - 26 ракет, два дні тому - майже 40, за минулу добу - 12. На превеликий жаль, прицільний ракетний обстріл торговельного центру у Кременчуці забрав життя і призвів до травмування мирних мешканців", - написав Залужний.

Він додав, що поінформував своїх американського та британського колег про оперативну обстановку.

"Сьогодні район активних бойових дій починається на півночі Харківської області і закінчується на лівому березі Дніпра в районі населеного пункту Василівка. Найбільш інтенсивні бойові дії ведуться на півночі Луганської та Харківської областей. У цьому районі тільки за минулу добу противник здійснив 270 артилерійських нальотів, застосувавши 45 тис. боєприпасів, наніс два ракетних та 32 авіаційних удари. Ситуація дуже складна, але контрольована", - зазначив Залужний.

Він наголосив, що на нашій землі триває запекла боротьба, масштабів якої світ не бачив із часів Другої світової.

"Ми не маємо права перекласти цю війну на наших дітей. Ворога потрібно знищити тут і зараз, інакше він не зупиниться. І ми це можемо зробити. Наші люди готові ціною власних життів захистити свою державу і своїх дітей, але нам потрібно більше зброї і боєприпасів.

Сподіваюся, що разом із партнерами ми зможемо здолати агресора і не допустити поширення цього збройного конфлікту на інші країни", - підсумував Залужний.

26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи. Рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину, яку лікарі прооперували. Згодом рятувальники знайшли під руїнами тіло чоловіка. Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по Києву за допомогою авіації з району Каспійського моря.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. У Кременчуці на Полтавщині оголосили триденну жалобу за жертвами російського ракетного удару по ТЦ "Амстор".

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