У Кременчуці та в Полтавській області оголошено жалобу за жертвами ракетного удару РФ по ТЦ "Амстор"
У Кременчуці та на Полтавщині оголосили жалобу за жертвами російського ракетного удару по ТЦ "Амстор", внаслідок якого загинули щонайменше 18 людей
Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький у facebook.
"28, 29 та 30 червня у місті оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор". Сьогодні в Україні День Конституції. Але у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. У ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів", - написав Малецький.
Він додав, що це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука.
"Кременчуцька громада вимагає притягти до відповідальності винних у розв’язанні війни та нападі на мирних громадян. Не забудемо, не пробачимо!" - пообіцяв Малецький.
У Полтавській області днем жалоби оголошено 28 червня.
За словами голови Полтавської ОВА Олександра Мамая, 28 червня 2022 року, на території Полтавської області оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок обстрілу в місті Кременчук.
"Висловлюю щирі співчуття родинам загиблих. Ми сумуємо разом із вами. Вічна пам'ять та шана їм. Полтавці, вшануйте пам'ять безневинно загиблих у Кременчуці", - закликав Мамай.
- 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області. Станом на ранок 28 червня кількість загиблих зросла до 18, 36 людей вважаються зниклими безвісти.
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