Росіяни вдарили по Києву за допомогою авіації з району Каспійського моря, - Повітряні сили ЗСУ
У неділю, 26 червня, росіяни завдали ракетного удару по Києву за допомогою стратегічних бомбардувальників, які перебували у районі Каспійського моря
Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у етері національного телемарафону.
За його словами, РФ використала стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, які злітають з району Астрахані. На озброєнні цих літаків є ракети Х-101, які можуть діставати на відстань до 5500 км.
"Таких ракет сьогодні було випущено від чотирьох до шести. Наша ППО спрацювала, частина ракет була збита. Є фотопідтвердження однієї, інші уламки зараз шукають", – розповів Ігнат.
Він додав, що окупанти не вперше вражають ракетами цивільні об’єкти.
"Часто навіть такі високоточні ракети, як Х-101, яка є однією з найдорожчих ракет на озброєнні російської армії, влучають так, що гинуть мирні мешканці", – зазначив Ігнат, який припустив, що росіяни цілилися в об'єкти критичної інфраструктури.
- Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини.
- Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл.
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