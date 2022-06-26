Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у етері національного телемарафону.

За його словами, РФ використала стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-160, які злітають з району Астрахані. На озброєнні цих літаків є ракети Х-101, які можуть діставати на відстань до 5500 км.

"Таких ракет сьогодні було випущено від чотирьох до шести. Наша ППО спрацювала, частина ракет була збита. Є фотопідтвердження однієї, інші уламки зараз шукають", – розповів Ігнат.

Він додав, що окупанти не вперше вражають ракетами цивільні об’єкти.

"Часто навіть такі високоточні ракети, як Х-101, яка є однією з найдорожчих ракет на озброєнні російської армії, влучають так, що гинуть мирні мешканці", – зазначив Ігнат, який припустив, що росіяни цілилися в об'єкти критичної інфраструктури.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини.

Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл.

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