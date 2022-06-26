З-під завалів обстріляного Росією будинку в центрі Києва дістали тіло загиблого чоловіка

Про це повідомила пресслужба ДСНС України.

"Станом на 16:10 на місці проведення АРР, у Шевченківському районі міста, в дев’ятиповерховому житловому будинку підрозділами ДСНС з під завалів деблоковано тіло загиблого чоловіка", - йдеться у повідомленні.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину.

Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл.

Лікарі прооперували 7-річну дівчинку, яка травмувалась в результаті обстрілу, у неї було дві великі рани.

Згодом повітряні сили Повітряні сили ЗСУ повідомили, що росіяни вдарили по Києву за допомогою авіації з району Каспійського моря.

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