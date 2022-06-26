Про це повідомило Суспільне з посиланням на свідчення лікарів столичного "Охмадиту", які її обстежили і прооперували дитину.

За словами чергового лікаря-хірурга Сергія Новікова, з яким поспілкувалася кореспондентка Суспільного, у дитини кілька поверхневих ран шиї, привушної ділянки, забиття тулуба, кінцівок, обличчя, садна, струс головного мозку, поріз слизової нижньої губи. Її життю нічого не загрожує.

“Дві великі рани, одна на шиї, одна за вухом, у роті… Дівчинці пощастило, що рани не глибокі, не були затронуті глибокі судини шиї”, — сказав щелепно-лицевий хірург “Охматдиту” Анатолій Тимошенко.

"З точки зору косметики, там все буде добре", — зазначив Тимошенко.

Дитина в свідомості, з нею дорослий, повідомило медіа.

За словами радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка, її мати є громадянкою РФ, а тато - громадянин України. Мати, Катерину Волкову, рятувальники теж витягли живою з-під завалів. Батько дівчинки, не виключено, загинув.

Вранці 26 червня в Києві у в Шевченківському районі пролунали вибухи, постраждали щонайменше чотири людини. Зокрема, рятувальники дістали з-під завалів семирічну дитину.

Пізніше стало відомо, що сили протиповітряної оборони збили російську ракету над Київською областю, уламки впали та околицях одного із сіл.

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