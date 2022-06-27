Про це інформує заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його даними, внаслідок ворожих обстрілів районів Харкова загинули 5 людей. Ще 22 місцевих жителі отримали поранення. З них пʼятеро - діти.



"Всі вони - мирні мешканці Харкова, які йшли вулицями, гуляли на дитячих майданчиках… Щирі співчуття рідним", - коментує голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.



Зазначається, що стан поранених харківʼян тяжкого та середнього ступенів важкості. Вони отримали вибухові травми, а також осколкові поранення.



Наразі харківські лікарі працюють у посиленому режимі та надають необхідну допомогу.

Раніше очільник Харківської ОДА повідомляв про загибель чотирьох людей та про 19 поранених.

"Окупанти влучали по дворах, вулицях - виключно цивільна інфраструктура, де лише мирні жителі. Ворог свідомо тероризує цивільне населення. Закликаю усіх бути максимально обережними. Без нагальної потреби не виходити на вулиці. У разі сигналу тривогу - одразу йти до укриття!" - наголосив Синєгубов.

Раніше обласний Центр екстреної медичної допомоги повідомляв про трьох постраждалих внаслідок обстрілів Північної Салтівки.

Нагадаємо, 27 червня російські військові завдали ракетного удару по місту Кременчук Полтавської області

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