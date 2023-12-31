Росіяни обстріляли Херсон: 14-річний хлопчик загинув, ще одна дитина дістала важкі поранення

Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти", - написав він.

За його словами, 14-річний хлопчик загинув на місці, а друга дитина - 9-річний хлопчик отримав важкі поранення й зараз перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.

"У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя", - додав очільник ОВА.