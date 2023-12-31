Росіяни обстріляли Херсон: 14-річний хлопчик загинув, ще одна дитина дістала важкі поранення
31 грудня російська армія вдарила по Херсону. Внаслідок обстрілу загинула дитина - хлопчик 14 років, ще один 9-річний хлопчик дістав важкі поранення
Про це повідомляє голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину були діти", - написав він.
За його словами, 14-річний хлопчик загинув на місці, а друга дитина - 9-річний хлопчик отримав важкі поранення й зараз перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.
"У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя", - додав очільник ОВА.
- Російські окупанти у суботу, 30 грудня, обстріляли Херсон та селище в передмісті, внаслідок чого загинули дві людини, п'ятеро поранені.
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