Окупанти вдарили по Антонівці на Херсонщині: загинув чоловік
Російські окупанти у суботу, 30 грудня, обстріляли Антонівку Херсонської області, внаслідок чого загинув чоловік
Про це інформує очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
За його словами, на момент обстрілу 55-річний чоловік перебував на подвір’ї будинку. Він отримав травми несумісні з життям.
- Увечері 27 грудня внаслідок обстрілу РФ було пошкоджено залізничний вокзал у Херсоні та рухомий склад Укрзалізниці. Загинув поліцейський, поранені 4 людини. На вокзалі на евакуацію очікували близько 140 людей
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