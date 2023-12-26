Росія вдарила по залізничному вокзалу в Херсоні: загинув поліцейський, є поранені
Увечері 26 грудня внаслідок обстрілу РФ пошкоджено залізничний вокзал у Херсоні та рухомий склад Укрзалізниці. На вокзалі на евакуацію очікували близько 140 людей
Про обстріл вокзалу повідомив у вечірньому зверненні 26 грудня президент України Володимир Зеленський. Також про подію написали в телеграм-каналі Укрзалізниці.
"Складний день. Щойно була доповідь щодо обстрілу Херсона. Російський удар по залізничному вокзалу. Евакуаційний поїзд. Усі служби зараз на місці. Кількість убитих і постраждалих наразі встановлюється. На місці було багато цивільних. Усі оновлення інформації будуть представлені відповідними службами", - сказав Зеленський.
"У результаті обстрілу Херсона пошкоджено вокзал і рухомий склад Укрзалізниці. Наразі відомо про декількох поранених працівників. Пасажири в укритті", - написали в телеграм-каналі Укрзалізниці.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко в телеграм-каналі повідомив, що внаслідок обстрілу загинув поліцейський, який допомагав евакуювати людей.
"Херсон. Вечір. Близько 140 цивільних на залізничному вокзалі чекали відправлення евакуаційного потяга. У цей час ворог розпочав масований обстріл міста. Поліцейські, які несли службу на вокзалі, терміново розпочали евакуацію людей. Завдяки чітким діям поліції, всіх вдалося вивести в безпечні місця. Двом цивільним, які отримали осколкові поранення, надають медичну допомогу. На жаль, внаслідок обстрілу загинув лейтенант поліції з Кіровоградщини. Він у складі зведеного загону ніс службу в Херсоні. Смертельне поранення отримав під час евакуації людей", - написав Клименко.
За його словами, ще двох поліцейських шпиталізували з осколковими пораненнями.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі опублікував відео, зняте у перші хвилини після обстрілу вокзалу.
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"План наступний: чекаємо стабілізації ситуації навколо вокзалу, пересаджуємо людей в автобуси від привокзальної площі до Миколаєва (дякуємо Херсонській військовій адміністрації за оперативну підмогу), там ми вже зараз готуємо резервні вагони - і ними повеземо понад 100 пасажирів до безпеки. Ситуація контрольована, залізничники готові продовжувати рух", - додали в Укрзалізниці.
За фактом атаки РФ на вокзал у Херсоні відкрили кримінальне провадження
Про це повідомили в Офісі генпрокурора.
Прокуратура розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, що поєднано з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Як зазначили в Офісі генпрокурора, обстріл залізничного вокзалу Херсона, внаслідок якого загинув поліцейський і ще двох поранено, стався близько 18:10. Серед пасажирів, які перебували на території станції, двоє травмованих.
Прокурори додали, що ворожа армія уразила й інші інфраструктурні об'єкти міста. Пошкоджені також житлові будинки.
- Раніше Прокудін у телеграм-каналі повідомляв, що рашисти більш ніж дві години поспіль атакували місто з різного озброєння. Він закликав місцевих жителів у жодному разі не виходити на вулицю та залишатися в безпечних місцях.
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