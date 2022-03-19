Росіяни обстріляли храм УПЦ МП в Ірпені
Біля Києва російські окупанти продовжують обстрілювати цивільну інфраструктуру, зокрема пошкодили храм у Ірпені
Про це заявили в Міноборони.
За інформацією міністерства, на підступах до Києва військові РФ втрачають позиції, але продовжують обстрілювати мирну інфраструктуру з великокаліберної артилерії, танків і мінометів.
"Після чергового обстрілу сильних ушкоджень зазнав храм УПЦ МП в Ірпені", - додали в Міноборони.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.24
Купівля 29.24Продаж 30
-
EUR
Купівля 32.51Продаж 33.39
- Актуальне
- Важливе