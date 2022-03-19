Росіяни обстріляли храм УПЦ МП в Ірпені

Про це заявили в Міноборони.



За інформацією міністерства, на підступах до Києва військові РФ втрачають позиції, але продовжують обстрілювати мирну інфраструктуру з великокаліберної артилерії, танків і мінометів.



"Після чергового обстрілу сильних ушкоджень зазнав храм УПЦ МП в Ірпені", - додали в Міноборони.



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