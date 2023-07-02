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Росіяни обстріляли Костянтинівку: двоє поранених, один з них у важкому стані

2 липня, 2023 неділя
22:56
Війна з Росією Костянтинівка

Російські окупанти у неділю, 2 липня, вдарили по Костянтинівці Донецької області. Унаслідок удару поранення отримали дві людини, серед них чоловік у важкому стані

Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Олексій Рослов, пише Суспільне.

"Приблизно о 19.40 відбувся обстріл військовими РФ міста Костянтинівка. Внаслідок обстрілу порені двоє людей. Чоловік перебуває у важкому стані, у жінки стабільний стан", - повідомив Рогов.

За його даними, унаслідок атаки пошкоджені шість приватних будинків та одна господарча споруда.

  • За минулу добу, 1 липня росіяни пошкодили на Донеччині 10 житлових будинків, 2 школи, адмінбудівлю сільради, центр соцреабілітації, амбулаторію, 2 ЛЕП, газопровід. Через ворожі обстріли три людини отримали поранення, одна загинула.
Україна
Донеччина
окупанти
Костянтинівка
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2023, неділя
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