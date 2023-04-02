Росіяни обстріляли Костянтинівку: щонайменше троє людей загинули

Про це пише голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці. Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці", - йдеться у повідомленні.

Пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки, постраждалим надається необхідна допомога.

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що обстріли здійснювалися з РСЗВ, а також із використанням касетних боєприпасів.