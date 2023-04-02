Росіяни обстріляли Костянтинівку: щонайменше троє людей загинули
У неділю, 2 квітня, росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині, щонайменше троє людей загинули, а шестеро поранені
Про це пише голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Щонайменше троє людей загинули, шестеро поранені під час обстрілу у Костянтинівці. Росіяни обстріляли центральну частину міста сьогодні вранці", - йдеться у повідомленні.
Пошкоджень зазнали багатоповерхівки та приватні житлові будинки, постраждалим надається необхідна допомога.
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак розповів, що обстріли здійснювалися з РСЗВ, а також із використанням касетних боєприпасів.
- У суботу, 1 квітня, російські терористи обстріляли приватні будинки та критичну інфраструктуру Бериславського району на Херсонщині.
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