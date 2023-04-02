Росіяни обстріляли приватні будинки та критичну інфраструктуру у Херсонській області

Про це повідомив голова Бериславської військової адміністрації Володимир Літвінов.

"Вкотре у Бериславі під ворожим вогнем опинилися житлові будинки. Також окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, через що декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла. Відповідні служби вже працюють на місці події", - пише Літвінов.

У Бериславі поранення отримала одна людина. Також відомо про постраждалого у Тягинці - його доставили до лікарні, де зараз надають необхідну медичну допомогу.