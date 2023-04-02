Росіяни обстріляли приватні будинки та критичну інфраструктуру у Херсонській області
У суботу, 1 квітня, російські терористи обстріляли приватні будинки та критичну інфраструктуру Бериславського району на Херсонщині
Про це повідомив голова Бериславської військової адміністрації Володимир Літвінов.
"Вкотре у Бериславі під ворожим вогнем опинилися житлові будинки. Також окупанти пошкодили об’єкт критичної інфраструктури, через що декілька населених пунктів тимчасово залишилися без світла. Відповідні служби вже працюють на місці події", - пише Літвінов.
У Бериславі поранення отримала одна людина. Також відомо про постраждалого у Тягинці - його доставили до лікарні, де зараз надають необхідну медичну допомогу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе