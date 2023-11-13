Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні
У понеділок, 13 листопада, росіяни обстріляли лікарню в Херсоні, знищено декілька автомобілів
Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Російська армія вкрила вогнем одну з лікарень у Херсоні. Внаслідок обстрілу знищено "швидку" та інші автомобілі. Інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
- У понеділок, 13 листопада, росіяни влучили артилерією в цивільну автівку в передмісті Херсона, в якій двомісячна дівчинка та її рідні поверталися з медогляду. У результаті ворожого обстрілу загинув водій авто, дитина з мамою отримали поранення.
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