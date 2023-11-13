Окупанти обстріляли авто в передмісті Херсона: постраждали мати з двомісячною дитиною, водій загинув
У понеділок, 13 листопада, росіяни влучили артилерією в цивільну автівку в передмісті Херсона, в якій двомісячна дівчинка та її рідні поверталися з медогляду. У результаті ворожого обстрілу загинув водій авто, дитина з мамою отримали поранення
Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко.
"Під звуки спецсигналу ювенальні поліцейські мчать у Херсонську лікарню. На руках - двомісячне дитя", - написав він і опублікував відео.
Зазначається, що внаслідок російського обстрілу автівка загорілася.
За попередніми даними поліції, 64-річний дідусь дитини, який був за кермом, загинув. Особу встановить експертиза, оскільки тіло вигоріло практично вщент. 36-річну мати у важкому стані доправили до лікарні.
Попередньо, у двомісячної дівчинки діагностували мінно-вибухове поранення голови, стан середньої тяжкості. Лікарі надають необхідну допомогу та борються за життя її мами.
Як уточнили згодом в Офісі генпрокурора, близько 11:40 російські військові обстріляли дорогу при в’їзді в селище у Херсонському районі. За їхніми даними, мати дівчинки отримала травматичну ампутацію ніг, а дитину госпіталізували з мінно-вибуховою травмою.
Фото: Офіс генпрокурора
- Напередодні, 11 листопада, російські окупанти вдарили по багатоквартирному будинку в Херсоні та обстріляли передмістя, внаслідок чого загинув чоловік, 5 жінок зазнали поранень. Також пошкоджено будинок депутата облради.
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