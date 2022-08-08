Росіяни обстріляли населені пункти Сумщини, одна людина загинула
За останню добу було зафіксовано понад 130 прильотів по громадах Сумської області, є загиблі
Про це інформує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
Зазначається, що за день окупнати накривали вогнем Миропільську, Середино-Будську, Хотінську, Краснопільську, Шалигинську, Глухівську, Есманську та Великописарівську громади.
Усього задокументовано понад 130 прильотів. За даними ОВА, окупанти гатили зі ствольної та реактивної артилерії, а також з мінометів. Крім того, загарбники використовували і стрілецьку зброю.
Повідомляється, що об 11:20 війська РФ обстріляли з артилерії околиці населених пунктів Шалигинської громади. За словами Живицького, внаслідок цього селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.49
Купівля 38.49Продаж 39.51
-
EUR
Купівля 38.85Продаж 39.97
- Актуальне
- Важливе