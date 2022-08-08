Про це інформує голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

Зазначається, що за день окупнати накривали вогнем Миропільську, Середино-Будську, Хотінську, Краснопільську, Шалигинську, Глухівську, Есманську та Великописарівську громади.

Усього задокументовано понад 130 прильотів. За даними ОВА, окупанти гатили зі ствольної та реактивної артилерії, а також з мінометів. Крім того, загарбники використовували і стрілецьку зброю.

Повідомляється, що об 11:20 війська РФ обстріляли з артилерії околиці населених пунктів Шалигинської громади. За словами Живицького, внаслідок цього селі Катеринівка від осколкового поранення в шию загинула місцева мешканка.

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