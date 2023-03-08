Росіяни обстріляли Нікополь: поранено дітей 10 й 11 років і чотирьох дорослих
Нікопольський район Дніпропетровщини у середу, 8 березня, зазнав ворожих обстрілів з важкої артилерії та "градів"
Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.
Росіяни обстріляли місто Нікополь, а також Марганецьку й Червоногригорівську громади.
Унаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, усі вони з Нікополя: 11-річна дівчинка та 10-річний хлопчик, три жінки та чоловік. Дорослим – від 40 до 74 років. Поранені у стані середньої тяжкості.
"У місті пошкоджені 24 приватні будинки. Один з них загорівся. Пожежу рятувальники вже загасили. Понівечені 7 господарських споруд. Побиті 20 сонячних панелей. 4 лінії електропередачі та 2 газогони", – додали в ОВА.
У решті громад, які потрапили під ворожий вогонь, минулося без постраждалих. Наслідки атак ще уточнюють.
Як повідомили в Офісі генпрокурора, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.
- Вранці 8 березня ворожі війська з важкої артилерії обстрілювали Марганецьку громаду Дніпропетровщини
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.18
Купівля 38.18Продаж 39.03
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе