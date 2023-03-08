Росіяни обстріляли Нікополь: поранено дітей 10 й 11 років і чотирьох дорослих

Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

Росіяни обстріляли місто Нікополь, а також Марганецьку й Червоногригорівську громади.

Унаслідок обстрілів постраждали шестеро людей, усі вони з Нікополя: 11-річна дівчинка та 10-річний хлопчик, три жінки та чоловік. Дорослим – від 40 до 74 років. Поранені у стані середньої тяжкості.

"У місті пошкоджені 24 приватні будинки. Один з них загорівся. Пожежу рятувальники вже загасили. Понівечені 7 господарських споруд. Побиті 20 сонячних панелей. 4 лінії електропередачі та 2 газогони", – додали в ОВА.

У решті громад, які потрапили під ворожий вогонь, минулося без постраждалих. Наслідки атак ще уточнюють.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни.