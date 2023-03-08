Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Нiч на Днiпропетровщинi минула без обстрiлiв. А вже після шостої ранку ворог накрив вогнем Марганецьку громаду. Росiйська армiя вдарила з важкої артилерії. Всi деталi уточнюються", - написав він.

Своєю чергою очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що попередньо люди не постраждали.