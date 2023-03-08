Росіяни важкою артилерією обстріляли громаду на Дніпропетровщині
Вранці 8 березня ворожі війська поцілили по Марганецькій громаді Дніпропетровщини
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Нiч на Днiпропетровщинi минула без обстрiлiв. А вже після шостої ранку ворог накрив вогнем Марганецьку громаду. Росiйська армiя вдарила з важкої артилерії. Всi деталi уточнюються", - написав він.
Своєю чергою очільник Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук уточнив, що попередньо люди не постраждали.
- Унаслідок обстрілів міста Нікополь на Дніпропетровщині 6 березня було пошкоджено приватні оселі.
- У вівторок, 7 березня, росіяни обстріляли з важкої артилерії Синельниківський район на Дніпропетровщині, було пошкоджено лінію електропередачі.
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