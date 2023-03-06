Росіяни обстріляли Нікополь з важкої артилерії
Унаслідок обстрілів міста Нікополь на Дніпропетровщині 6 березня було пошкоджено приватні оселі
Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.
"Сьогодні під обстрілом знову був Нікополь. Снаряди поцілили по будинках місцевих жителів. Через атаку росіян в місті пошкоджені 3 приватні оселі та дві господарські споруди. Понівечена й лінія електропередачі", – написали в ОВА.
На щастя, обійшлося без жертв: унаслідок обстрілів люди не постраждали.
- У понеділок, 6 березня, російська армія обстріляла селище Козача Лопань на Харківщині, унаслідок чого було пошкоджено ліцей, будинки та газові й електрокомунікації
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