Про це повідомили у Дніпропетровській ОВА.

"Сьогодні під обстрілом знову був Нікополь. Снаряди поцілили по будинках місцевих жителів. Через атаку росіян в місті пошкоджені 3 приватні оселі та дві господарські споруди. Понівечена й лінія електропередачі", – написали в ОВА.

На щастя, обійшлося без жертв: унаслідок обстрілів люди не постраждали.