РФ завдала удару по Харківщині: пошкоджено ліцей, приватні будинки, газові та електрокомунікації

Про це повідомив очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.

Він зазначив, що загарбники завдали удару з реактивної артилерії. Унаслідок цього було пошкоджено будівлю місцевого ліцею, до десяти приватних будинків, а також перебито газові та електричні комунікації в різних частинах міста. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.

"Вкотре закликаю вас дотримуватись правила двох стін, захистити вікна від ударної хвилі доступними способами, обладнати укриття у підвалах і погребах ваших приватних осель, подбати про якнайшвидший зручний доступ до них", - написав Задоренко.