РФ завдала удару по Харківщині: пошкоджено ліцей, приватні будинки, газові та електрокомунікації
У понеділок, 6 березня, російська армія обстріляла селище Козача Лопань на Харківщині, унаслідок чого було пошкоджено ліцей, будинки та газові й електрокомунікації
Про це повідомив очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко.
Він зазначив, що загарбники завдали удару з реактивної артилерії. Унаслідок цього було пошкоджено будівлю місцевого ліцею, до десяти приватних будинків, а також перебито газові та електричні комунікації в різних частинах міста. Постраждалих, за попередньою інформацією, немає.
"Вкотре закликаю вас дотримуватись правила двох стін, захистити вікна від ударної хвилі доступними способами, обладнати укриття у підвалах і погребах ваших приватних осель, подбати про якнайшвидший зручний доступ до них", - написав Задоренко.
- 5 березня у Куп'янську унаслідок обстрілів було пошкоджено інфраструктуру.
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