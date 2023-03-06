Росіяни ведуть вогонь по трьох районах Харківщини: пошкоджена транспортна інфраструктура, є загиблі
Російські війська продовжують гатити по мирних населених пунктах Харківської області. 5 березня у Куп'янську унаслідок обстрілів пошкоджена інфраструктура
Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
У Куп'янську обстрілами пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, сталася пожежа.
Протягом дня армія РФ з танків та самохідної артустановки масовано обстрілювала селище Дворічна Куп'янського району.
Нагадаємо, що у неділю, 5 березня, ми повідомляли, що російський артилерійський снаряд, попередньо ПТУР, влучив у цивільну автівку "Нива" в селі Бударки. Унаслідок чого загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.
"На лінії зіткнення тривають бої. Сили оборони України надійно тримають позиції та дають жорстку відсіч будь-яким спробам ворога змінити своє тактичне становище. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на перемогу України!"- наголосив очільник ОВА.
- Минулої доби та вранці 5 березня російська армія атакувала Чугуївський і Куп'янський район, пошкоджено будинки, освітній заклад та пологове відділення, загинув чоловік.
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