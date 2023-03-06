Про це інформує голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Минулої доби під вогнем окупантів були Куп'янськ, Стрілеча, Огірцеве, Дворічна та інші населені пункти Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.

У Куп'янську обстрілами пошкоджений об'єкт транспортної інфраструктури, сталася пожежа.

Протягом дня армія РФ з танків та самохідної артустановки масовано обстрілювала селище Дворічна Куп'янського району.

Нагадаємо, що у неділю, 5 березня, ми повідомляли, що російський артилерійський снаряд, попередньо ПТУР, влучив у цивільну автівку "Нива" в селі Бударки. Унаслідок чого загинуло подружжя – 48-річний чоловік та 45-річна жінка.

"На лінії зіткнення тривають бої. Сили оборони України надійно тримають позиції та дають жорстку відсіч будь-яким спробам ворога змінити своє тактичне становище. Віримо в ЗСУ та спільно працюємо на перемогу України!"- наголосив очільник ОВА.