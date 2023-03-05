Ворожий снаряд влучив у цивільну автівку на Харківщині, загинуло подружжя
У неділю, 5 березня, російський артилерійський снаряд влучив у цивільну автівку в селі Бударки, що на Харківщині, внаслідок чого загинуло подружжя
Про це повідомила Харківська облпрокуратура.
"За даними слідства, 5 березня 2023 року російські військові здійснили артилерійський обстріл села Бударки Вовчанської громади Чугуївського району. Окупанти влучили в автомобіль, в якому перебувало подружжя. Від отриманих травм чоловік та жінка загинули на місці", - йдеться у повідомленні.
За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
- Минулої доби та вранці 5 березня російська армія атакувала Чугуївський і Куп'янський район, пошкоджено будинки, освітній заклад та пологове відділення, загинув чоловік.
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