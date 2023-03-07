Росіяни обстріляли Дніпропетровщину, пошкоджено лінію електропередачі

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він зазначив, що люди не постраждали внаслідок атаки.

"Сьогодні російська армія завдала удару по Синельниківському району. Ворог відкрив вогонь з важкої артилерії по Великомихайлівській громаді. Пошкоджень зазнала лінія електропередач. Наслідки атаки ще уточнюють рятувальники", - йдеться у повідомленні.