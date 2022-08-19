Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, поранено щонайменше двох людей
19 серпня армія РФ обстріляла житловий квартал Марганця та Мирівську громаду у Нікопольському районі Дніпропетровщини. Двох людей госпіталізували
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
"П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні", - сказав очільник області.
За його словами, у місті є руйнування будівель також виведено з ладу лінію електропередач.
Наслідки обстрілу по Мирівській громаді з'ясовуються.
Станом на 16:12 очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що небезпека триває.
- На Дніпропетровщині в ніч на 18 серпня окупанти обстріляли будинки, школу, храм, магазин, електролінії та поранили жінку.
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