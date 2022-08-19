Росіяни обстріляли Нікопольський район Дніпропетровщини, поранено щонайменше двох людей

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"П’ять снарядів з російської ствольної артилерії прилетіли у житлові квартали Марганця. Попередньо, поранені двоє людей. Це 18-річна дівчина та 40-річний чоловік. Обоє у лікарні", - сказав очільник області.

За його словами, у місті є руйнування будівель також виведено з ладу лінію електропередач.

Наслідки обстрілу по Мирівській громаді з'ясовуються.

Станом на 16:12 очільник Нікопольської РВА Євген Євтушенко повідомив, що небезпека триває.

На Дніпропетровщині в ніч на 18 серпня окупанти обстріляли будинки, школу, храм, магазин, електролінії та поранили жінку.

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