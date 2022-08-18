Росіяни обстріляли житлові квартали Нікополя: пошкоджені будинки, храм, школа й газогони, є поранена
На Дніпропетровщині в ніч на 18 серпня окупанти обстріляли будинки, школу, храм, магазин, електролінії та поранили жінку
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Росіяни двічі за ніч гатили по Нікопольському району. У житлові квартали влучили 15 снарядів зі ствольної артилерії. Поранень зазнала 57-річна жінка, її ушпиталили. Також загарбники пошкодили 15 приватних будинків, школу, автівки, магазин, храм, кілька газогонів і ліній електропередачі. На місці працюють аварійні бригади.
У Криворізькому районі росіяни відкрили вогонь із "ураганів" по Апостолівській громаді. Руйнувань і постраждалиї немає.
У Великій Костромці Зеленодольської громади лагодять пошкоджену лінію електропередачі. Унаслідок російського удару ввечері 17 серпня без світла залишилося до тисячі людей.
- У ніч на 17 серпня на Дніпропетровщині росіяни поцілили в будинки, газогін, електролінії, підприємство та Нікопольську трасу.
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