Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.

Окупанти тричі за ніч гатили по Нікопольському району. По Нікополю окупанти 8 разів вистрілили зі ствольної артилерії та пошкодили 6 приватних будинків, автівки та газогін. Люди не постраждали.

Також росіяни 40 разів поцілили з "градів" про Червоногригорівській громаді. Постраждали місцеве підприємство та лінія електропередачі. Крім того, загарбники влучили в нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу та спричинили в ній вирви. Загиблих і поранених немає.

Окупанти обстріляли з "ураганів" Широківську громаду Криворізького району. Постраждалих і руйнувань нема.

В інших районах Дніпропетровщини станом на 07:49 ситуація спокійна.

16 серпня російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, поранили двох жінок, пошкодили будинки й газовід.

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