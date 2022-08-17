На Дніпропетровщині росіяни обстріляли будинки, підприємство й Нікопольську трасу, спричинивши в ній вирви
На Дніпропетровщині в ніч на 17 серпня росіяни поцілили в будинки, газогін, електролінії, підприємство та Нікопольську трасу
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в телеграмі.
Окупанти тричі за ніч гатили по Нікопольському району. По Нікополю окупанти 8 разів вистрілили зі ствольної артилерії та пошкодили 6 приватних будинків, автівки та газогін. Люди не постраждали.
Також росіяни 40 разів поцілили з "градів" про Червоногригорівській громаді. Постраждали місцеве підприємство та лінія електропередачі. Крім того, загарбники влучили в нещодавно відремонтовану Нікопольську трасу та спричинили в ній вирви. Загиблих і поранених немає.
Окупанти обстріляли з "ураганів" Широківську громаду Криворізького району. Постраждалих і руйнувань нема.
В інших районах Дніпропетровщини станом на 07:49 ситуація спокійна.
- 16 серпня російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони Дніпропетровщини, поранили двох жінок, пошкодили будинки й газовід.
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