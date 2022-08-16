Росіяни з "градів" та "ураганів" ударили по двох районах Дніпропетровщини: понівечено будинки й перебито газовід, є поранені
Вночі, 16 серпня, російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони, поранені двоє жінок
Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.
Як йдеться у повідомленні, вночі, 16 серпня, російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони.
"Ніч під "градами" та "ураганами"... Від російських ударів знову потерпали два райони – Нікопольський та Криворізький", - пише Резніченко.
Криворізький район ворог обстріляв з "ураганів". Поцілив по Мар’янському та Великій Костромці Зеленодольської громади.
"Поранені двоє жінок - 20 та 84 років. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін", - інформує Резніченко.
Також голова Дніпропетровської ОВА повідомив про обстріли окупантами Нікопольського району.
"Нікопольський район російська армія накрила вогнем двічі за ніч. По мирній території 40 прильотів з "градів" та 10 зі ствольної артилерії. Попередньо, люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді понівечені 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства", - йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що у районі перебито газовід та лінію електропередач. До 2 тис. людей залишилися без світла. Наразі на місці працюють аварійні бригади.
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