Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, вночі, 16 серпня, російські окупанти обстріляли Нікопольський та Криворізький райони.

"Ніч під "градами" та "ураганами"... Від російських ударів знову потерпали два райони – Нікопольський та Криворізький", - пише Резніченко.

Криворізький район ворог обстріляв з "ураганів". Поцілив по Мар’янському та Великій Костромці Зеленодольської громади.

"Поранені двоє жінок - 20 та 84 років. У селах пошкоджені кілька приватних будинків та газогін", - інформує Резніченко.

Також голова Дніпропетровської ОВА повідомив про обстріли окупантами Нікопольського району.

"Нікопольський район російська армія накрила вогнем двічі за ніч. По мирній території 40 прильотів з "градів" та 10 зі ствольної артилерії. Попередньо, люди не постраждали. У Червоногригорівській громаді понівечені 9 приватних будинків, гаражі, автомобілі. Обстрілом зачепило два склади з зерном та техніку місцевого агропідприємства", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у районі перебито газовід та лінію електропередач. До 2 тис. людей залишилися без світла. Наразі на місці працюють аварійні бригади.

На південних рубежах захисту авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи знищили живу силу і техніку противника.

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