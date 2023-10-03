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Війна з Росією: хроніка
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Оновлено

Росіяни обстріляли два селища у передмісті Херсона: загинув чоловік, 5 людей поранено

3 жовтня, 2023 вiвторок
15:56
Війна з Росією обстріл Херсонщина

Російська окупаційна армія у вівторок, 3 жовтня, вдарила по селищах Кіндійка та Антонівка у передмісті Херсона, внаслідок чого загинув чоловік, ще п'ятеро людей зазнали поранень

Про обстріл Кіндійки інформує Херсонська ОВА. 

Зазначається, що росіяни атакували селище близько 13:20. 54-річна жінка, яка перебувала на подвірʼї будинку зазнала поранень. Її доставили до лікарні у стані середньої тяжкості. 

Крім того, окупанти завдали авіаудару по Антонівці. Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

"За попередньою інформацією, постраждали троє місцевих жителів. Під завалами будинків можуть знаходитися люди.  Інформація уточнюється", - додав він. 

Згодом Прокудін уточнив, що внаслідок російського удару по Антонівці загинув 69-річний чоловік, який перебував у гаражі. 

Крім того, кількість поранених зросла до чотирьох: постраждали троє жінок, 48, 28 та 65 років, а також 63-річний чоловік. 

Голова пресофісу Херсонської ОВА Олександр Толоконніков у етері Еспресо повідомив, що загиблий чоловік, ймовірно, був батьком однієї з поранених жінок. 

"Всім постраждалим надається допомога. У деяких легкі поранення, у деяких - середнього ступеня важкості", - додав він. 

  • Ексзаступник міського голови Херсона, керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня в етері Еспресо розповів про ситуацію з обстрілами на Херсонщині. Кількість снарядів, яка долітає до деокупованої території області сягає близько 600 за добу. 
Україна
Росія
російська армія
Херсон
Херсонщина
окупанти
воєнні злочини Росії
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