"Почали активніше застосовувати авіацію": волонтер розповів про інтенсивність обстрілів Херсонщини
Ексзаступник міського голови Херсона, керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня розповів про ситуацію з обстрілами на Херсонщині зауваживши, що кількість снарядів, яка долітає до деокупованої території області сягає близько 600 за добу
Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".
"Чергова тривожна ніч під обстрілами окупантів, вони посилили обстріли протягом крайніх двох тижнів Херсон, передмістя та правобережжя Херсонщини. Зараз кількість снарядів, яка долітає до деокупованої території Херсонської області сягає близько 600 за добу і такої інтенсивності обстріли продовжуються, ця ніч не виняток", - зазначив він.
Головня додав, що росіяни вночі обстріляли місто Херсон, передмістя, населений пункт Чорнобаївка.
"Окупанти б'ють з усіх видів зброї й останнім часом активно застосовують авіацію проти мирного населення перш за все, тому що більшість влучень - це мирна інфраструктура, або житлова забудова", - наголосив волонтер.
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