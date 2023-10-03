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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією "Почали активніше застосовувати авіацію": волонтер розповів про інтенсивність обстрілів Херсонщини
Ексклюзив

"Почали активніше застосовувати авіацію": волонтер розповів про інтенсивність обстрілів Херсонщини

3 жовтня, 2023 вiвторок
08:59
Війна з Росією

Ексзаступник міського голови Херсона, керівник гуманітарного проєкту "Херсонський хаб" Роман Головня розповів про ситуацію з обстрілами на Херсонщині зауваживши, що кількість снарядів, яка долітає до деокупованої території області сягає близько 600 за добу

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Чергова тривожна ніч під обстрілами окупантів, вони посилили обстріли протягом крайніх двох тижнів Херсон, передмістя та правобережжя Херсонщини. Зараз кількість снарядів, яка долітає до деокупованої території Херсонської області сягає близько 600 за добу і такої інтенсивності обстріли продовжуються, ця ніч не виняток", - зазначив він.

Головня додав, що росіяни вночі обстріляли місто Херсон, передмістя, населений пункт Чорнобаївка.

"Окупанти б'ють з усіх видів зброї й останнім часом активно застосовують авіацію проти мирного населення перш за все, тому що більшість влучень - це мирна інфраструктура, або житлова забудова", - наголосив волонтер.

  • Раніше Росія атакувала село Козацьке, що на правобережжі Херсонської області, унаслідок чого зазнав поранень чоловік. 
  • У неділю, 1 жовтня, російські терористи завдали удару по Бериславу, Тягинці та Веселому. Унаслідок цього одна людина загинула, ще одна отримала поранення.
зброя
Херсонщина
окупанти
Військові новини
ракетний удар
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