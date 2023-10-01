Окупанти обстріляли Берислав та 2 селища Херсонщини: один загиблий і постраждалий

Про це пише Херсонська ОВА.

Зазначається, що внаслідок атаки по Бериславу зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

"Під ворожим вогнем була і Тягинка. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, терористи атакували Веселе. 63-річна жінка отримала травми кінцівок і контузію.