Окупанти обстріляли Берислав та 2 селища Херсонщини: один загиблий і постраждалий
У неділю, 1 жовтня, російські терористи завдали удару по Бериславу, Тягинці та Веселому. Унаслідок цього одна людина загинула, ще одна отримала поранення
Про це пише Херсонська ОВА.
Зазначається, що внаслідок атаки по Бериславу зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.
"Під ворожим вогнем була і Тягинка. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку", - йдеться у повідомленні.
Крім цього, терористи атакували Веселе. 63-річна жінка отримала травми кінцівок і контузію.
- Напередодні Росія атакувала село Козацьке, що на правобережжі Херсонської області, унаслідок чого зазнав поранень чоловік.
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