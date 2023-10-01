Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Окупанти обстріляли Берислав та 2 селища Херсонщини: один загиблий і постраждалий

Окупанти обстріляли Берислав та 2 селища Херсонщини: один загиблий і постраждалий

1 жовтня, 2023 неділя
20:29
Війна з Росією Херсонщина

У неділю, 1 жовтня, російські терористи завдали удару по Бериславу, Тягинці та Веселому. Унаслідок цього одна людина загинула, ще одна отримала поранення

Про це пише Херсонська ОВА.

Зазначається, що внаслідок атаки по Бериславу зруйновано гаражні приміщення, вибуховою хвилею у корпусах медзакладу та житлових будинках вибило вікна, також пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури.

"Під ворожим вогнем була і Тягинка. Там смертельні поранення отримав чоловік 1980 року народження, який знаходився на подвірʼї будинку", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, терористи атакували Веселе. 63-річна жінка отримала травми кінцівок і контузію.

  • Напередодні Росія атакувала село Козацьке, що на правобережжі Херсонської області, унаслідок чого зазнав поранень чоловік.
Україна
Росія
російська армія
Херсонщина
Читайте також:
Зеленський і Шаппс
1 жовтня, 2023 неділя
Міністр оборони Британії Шаппс не проти надіслати ВМС до Чорного моря, але прем'єр Сунак заперечує
Словаччина Україна
1 жовтня, 2023 неділя
На парламентських виборах у Словаччині на перше місце вийшла проросійська партія "Смер"
ЗСУ
30 вересня, 2023 субота
ЗСУ не зупинити: у DeepState прокоментували ситуацію на лінії фронту
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.37
    Купівля 37.37
    Продаж 38.12
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.81
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
1 жовтня
21:21
Жозеп Боррель
Боррель: військова допомога Україні від Європейського Союзу сягнула €25 млрд
21:13
Армія, Велика Британія
Велика Британія виділила близько $5 млрд на будівництво ударних підводних човнів
20:59
Ексклюзив
Чорне море, Крим
Це війна за домінування і панування в Північно-Західній акваторії Чорного моря, - директор Центру військово-правових досліджень Мусієнко
20:42
Освіта в Україні
У Харкові планують побудувати першу в Україні підземну школу, - мер
20:22
Російські хакери
Російські хакери здійснили атаку на офіційний сайт королівської родини Великої Британії
20:20
Нацбанк ввів у обіг пам’ятну монету, присвячену українському борщу
20:05
Український ракетний комплекс "Вільха-М"
Сили оборони відбили атаки росіян на 4 напрямках, - Генштаб
20:00
Оновлено
"Рух" vs "Кривбас". 1 жовтня 2023 року
"Кривбас" програв "Руху". Результати матчів і розклад трансляцій 9-го туру УПЛ
19:53
У Нагірному Карабасі сталася перестрілка між вірменськими та азербайджанськими силовиками
Місія ООН вперше за 30 років прибула до Нагірного Карабаху
19:33
OPINION
на фото: Олена Білозерська
Вони були найкрасивішою парою, яку я зустрічала на фронті
19:31
Ексклюзив
Прапор США
Проєкт держбюджету США на 45 днів без допомоги Україні: експерт Войтко пояснив ситуацію в американському уряді
19:13
санкції проти РФ
Microsoft більше не продовжує ліцензії на свій софт для російських компаній
19:05
Інтерв’ю
Джозеф Байден і ВолодимирЗеленський
Україна формує мету цієї війни для Заходу, - дипломат Роман Безсмертний
19:04
Кевін Маккарті
Cпікер палати представників США Маккарті може втратити посаду, - Reuters
18:20
Огляд
Пожежа в районі аеродрому у Підмосков'ї
Дронові удари в Курську, атака на аеропорт в Сочі та інша "бавовна": де в окупантів вибухало цього тижня
18:19
Оновлено
В іспанській Мурсії сталася пожежа у нічному клубі: кількість загиблих зросла до 13
17:59
тюрма
У Ялті вбили подружню пару з Дніпропетровщини, яка наполягала що Крим це Україна, - росЗМІ
17:47
Оновлено
Дональд Туск, Марш мільйона сердець
У Варшаві опозиційна "Громадянська платформа" Дональда Туска провела Марш мільйона сердець
17:33
Інтерв’ю
ЗСУ, міномет, міна
Україна повинна бути готовою до тривалої війни, бо інакше навіть західна зброя не допоможе, - ізраїльський експерт Гендельман
17:14
мурали
Росіяни знищили останній український мурал у Маріуполі
17:00
Петер Пеллегріні, Словаччина
Нова коаліція у Словаччині: соціал-демократична партія "Глас" може відмовитися від союзу з проросійською "Смер"
16:57
На Київщині запрацював єдиний номер виклику екстрених служб 112
16:47
Оновлено
Зеленський і Шаппс
Міністр оборони Британії Шаппс не проти надіслати ВМС до Чорного моря, але прем'єр Сунак заперечує
16:45
Зеленський у Київській фортеці вручив Героям України "Золоті Зірки". Частину нагород отримали близькі полеглих воїнів
16:44
Інфографіка
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 1 жовтня: в яку ціну євро та долар
16:11
Ексклюзив
Польща
Польща на межі виходу з ЄС, - журналіст Чех
15:47
санкції проти Росії
У російському Владивостоці через санкції ЄС припинили працювати паркомати
15:16
судно RESILIENT AFRICA
Три балкера вийшли з портів "Чорноморськ" та "Південний", а ще 5 - прямують на завантаження
15:09
Оновлено
безпілотник, дрон
У РФ заявили про обстріл Шебекіно і атаку українських БПЛА по Смоленську та стоянці вертольотів у Сочі: нібито є постраждалі
15:07
Apple виявила проблему, через яку перегріваються нові iPhone 15
14:59
Вадим Гутцайт
У війні РФ проти України загинув 361 український спортсмен, - Гутцайт
14:54
Гольфстрім
Гольфстрім сповільнюється через зміни клімату: на що це вплине
14:49
Боррель прибув до Києва та вшанував полеглих захисників України
Боррель прибув до Києва та вшанував полеглих захисників України
14:29
Оновлено
обстріл, ППО
Аксьонов заявив про ймовірне збиття ракети над Джанкоєм у Криму
14:20
Наслідки російського артобстрілу Вовчанська, 1 жовтня 2023 року
Окупанти вдарили по середмістю Вовчанська: загинув цивільний
14:19
Оновлено
Авіаудар по Констянтинівці
Унаслідок ворожих обстрілів Донеччини поранено щонайменше 7 людей, серед них двоє дітей
13:43
Обстріл Лиману на Донеччині 1 жовтня
У Лимані на Донеччині російські дрони зранку влучили у будинок: є загиблі та поранені
13:34
Авто, що може літати
У Туреччині на фестивалі TEKNOFEST представили автомобіль, що літає
13:32
МВФ
Делегація МВФ прибула в Україну: розпочинаються зустрічі з представниками влади та ключовими партнерами
13:05
На Сумщині росіяни вдарили по прикордонному місту Дружба: поранено жінку
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV