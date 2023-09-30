Росіяни з дрона скинули снаряд на Козацьке, що на правобережжі Херсонщини: поранено чоловіка
Російська окупаційна армія у суботу, 30 вересня, атакувала село Козацьке, що на правобережжі Херсонської області, унаслідок чого зазнав поранень чоловік
Про це інформує Херсонська ОВА.
Зазначаються, що росіяни з дрона скинули боєприпас на село Козацьке. Внаслідок атаки РФ постраждав 48-річний чоловік: він звернувся до лікарні, де медики зафіксували мінно-вибухову травму та поранення лівої кисті.
- Вранці того ж дня російські терористи завдали 2 ракетні удари по території Матвіївської ОТГ біля Запоріжжя. Унаслідок цього 5 людей отримали поранення.
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