Росіяни з дрона скинули снаряд на Козацьке, що на правобережжі Херсонщини: поранено чоловіка

Про це інформує Херсонська ОВА.

Зазначаються, що росіяни з дрона скинули боєприпас на село Козацьке. Внаслідок атаки РФ постраждав 48-річний чоловік: він звернувся до лікарні, де медики зафіксували мінно-вибухову травму та поранення лівої кисті.