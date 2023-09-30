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Армія РФ завдала 2 ракетні удари по околицях Запоріжжя: 5 поранених

30 вересня, 2023 субота
12:25
Війна з Росією обстріл Запоріжжя

Вранці суботи, 30 вересня, російські терористи завдали 2 ракетні удари по території Матвіївської ОТГ біля Запоріжжя. Унаслідок цього 5 людей отримали поранення

Про це пише очільник ОВА Юрій Малашко.

"Сьогодні, у період часу з 10:06 до 10:20 військовими рф нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ударів пошкоджено 5 будинків та об‘єкт критичної інфраструктури. Також відомо про 5 поранених людей. 

  • Російські терористи у суботу, 30 вересня, атакували Херсон. Загарбники вдарили по навчальному закладу, пошкоджені приміщення старшої та початкової школи.
Україна
Запоріжжя
Запорізька область
ракетний удар
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