Армія РФ завдала 2 ракетні удари по околицях Запоріжжя: 5 поранених

Про це пише очільник ОВА Юрій Малашко.

"Сьогодні, у період часу з 10:06 до 10:20 військовими рф нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ударів пошкоджено 5 будинків та об‘єкт критичної інфраструктури. Також відомо про 5 поранених людей.