Армія РФ завдала 2 ракетні удари по околицях Запоріжжя: 5 поранених
Вранці суботи, 30 вересня, російські терористи завдали 2 ракетні удари по території Матвіївської ОТГ біля Запоріжжя. Унаслідок цього 5 людей отримали поранення
Про це пише очільник ОВА Юрій Малашко.
"Сьогодні, у період часу з 10:06 до 10:20 військовими рф нанесено 2 ракетні удари (тип ракет встановлюється) по території Матвіївської ОТГ", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ударів пошкоджено 5 будинків та об‘єкт критичної інфраструктури. Також відомо про 5 поранених людей.
- Російські терористи у суботу, 30 вересня, атакували Херсон. Загарбники вдарили по навчальному закладу, пошкоджені приміщення старшої та початкової школи.
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