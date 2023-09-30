Окупанти вдарили по школі в Херсоні, - ОВА
Російські терористи у суботу, 30 вересня, атакували Херсон. Загарбники вдарили по навчальному закладу, пошкоджені приміщення старшої та початкової школи
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.
"Окупанти вчергове вкрили вогнем Херсон. Поцілили у будівлю навчального закладу. Пошкоджені приміщення старшої та початкової школи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у навчальному закладі пошкодженні вікна, стіни, стеля і цілі навчальні класи. Люди не постраждали.
- Удень 29 вересня російська окупаційна армія завдала авіаударів по Херсонщині: у Херсоні зруйновано заклад громадського харчування.
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