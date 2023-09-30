Окупанти вдарили по школі в Херсоні, - ОВА

Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Окупанти вчергове вкрили вогнем Херсон. Поцілили у будівлю навчального закладу. Пошкоджені приміщення старшої та початкової школи", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у навчальному закладі пошкодженні вікна, стіни, стеля і цілі навчальні класи. Люди не постраждали.