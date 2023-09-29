Росіяни завдали авіаудару по Херсону
Удень 29 вересня російська окупаційна армія завдала авіаудару по Херсону. Наслідки прильоту уточнюються
Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.
"Армія РФ обстріляла Херсон з авіації. Ураження зафіксоване у Дніпровському районі", - написав він.
Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.
Варто зауважити, що ISW відзначив збільшення активності російської авіації у Харківській, Луганській і Херсонській областях.
- Унаслідок ранкових обстрілів Херсона дістали поранення двоє комунальників.
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