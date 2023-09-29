Росіяни завдали авіаудару по Херсону

Про це повідомив начальник Херсонської МВА Роман Мрочко.

"Армія РФ обстріляла Херсон з авіації. Ураження зафіксоване у Дніпровському районі", - написав він.

Інформація про постраждалих і пошкодження уточнюється.

Варто зауважити, що ISW відзначив збільшення активності російської авіації у Харківській, Луганській і Херсонській областях.