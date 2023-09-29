Росіяни вранці вдарили по Херсону: 2 поранених
Вранці п'ятниці, 29 вересня, російські терористи обстріляли місто Херсон. Унаслідок ворожої атаки двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення
Про це повідомляє Офіс генпрокурора.
"За даними слідства, 29 вересня 2023 року близько 8:30 години військові рф вкотре обстріляли місто Херсон. За попередніми даними, двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення, їх госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що також пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру.
"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.
Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що у 24-річного чоловіка важкі травми кінцівок. У його колеги, 68 років, діагностували поранення ока та контузію.
- Також сьогодні вночі російські окупанти здійснили ракетний удар по об'єкту інфраструктури в Миколаєві. Крім цього, РФ з артилерії обстріляла Куцурубську громаду.
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