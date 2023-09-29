Росіяни вранці вдарили по Херсону: 2 поранених

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

"За даними слідства, 29 вересня 2023 року близько 8:30 години військові рф вкотре обстріляли місто Херсон. За попередніми даними, двоє працівників комунального підприємства отримали важкі поранення, їх госпіталізовано", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що також пошкоджено житлові будинки, автівки та іншу цивільну інфраструктуру.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України)", - додали прокурори.

Пізніше очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін уточнив, що у 24-річного чоловіка важкі травми кінцівок. У його колеги, 68 років, діагностували поранення ока та контузію.