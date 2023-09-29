Армія РФ вранці завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Миколаєві, - ОВА

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Зранку, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки відбулось займання сухої трави. Рятувальники о 06:45 повністю ліквідували пожежу. Станом на 07:50 інформація про постраждалих не надходила.

Водночас о 03:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Унаслідок цього також виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Без жертв.