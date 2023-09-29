Армія РФ вранці завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Миколаєві, - ОВА
Вранці п'ятниці, 29 вересня, російські окупанти здійснили ракетний удар по об'єкту інфраструктури в Миколаєві. Крім цього, РФ з артилерії обстріляла Куцурубську громаду
Про це повідомляє очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.
"Зранку, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару. Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста", - йдеться у повідомленні.
Унаслідок ворожої атаки відбулось займання сухої трави. Рятувальники о 06:45 повністю ліквідували пожежу. Станом на 07:50 інформація про постраждалих не надходила.
Водночас о 03:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Унаслідок цього також виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Без жертв.
- У ніч на 26 вересня ворог запустив "шахеди" і ракети по Україні. Дрони влучили у припортову інфраструктуру Одеської області, унаслідок чого поранено двох людей, та інфраструктурний об'єкт на Черкащині. Крім того, російська ракета атакувала Миколаїв.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.41 Купівля 37.41Продаж 38.15
- EUR Купівля 39.81Продаж 40.77
- Актуальне
- Важливе