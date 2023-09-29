Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Війна з Росією Армія РФ вранці завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Миколаєві, - ОВА

Армія РФ вранці завдала ракетного удару по об'єкту інфраструктури в Миколаєві, - ОВА

29 вересня, 2023 п'ятниця
07:52
Війна з Росією Миколаївська область

Вранці п'ятниці, 29 вересня, російські окупанти здійснили ракетний удар по об'єкту інфраструктури в Миколаєві. Крім цього, РФ з артилерії обстріляла Куцурубську громаду

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОДА Віталій Кім.

"Зранку, 29 вересня, близько 04:13 місто Миколаїв зазнало ракетного удару.  Влучання відбулось в об’єкт інфраструктури на околицях міста", - йдеться у повідомленні.

Унаслідок ворожої атаки відбулось займання сухої трави. Рятувальники о 06:45 повністю ліквідували пожежу. Станом на 07:50 інформація про постраждалих не надходила.

Водночас о 03:59 ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громади. Унаслідок цього також виникла пожежа сухої трави на відкритій території житлового сектору. Без жертв.

  • У ніч на 26 вересня ворог запустив "шахеди" і ракети по Україні. Дрони влучили у припортову інфраструктуру Одеської області, унаслідок чого поранено двох людей, та інфраструктурний об'єкт на Черкащині. Крім того, російська ракета атакувала Миколаїв.

Миколаїв
російська армія
Миколаївщина
ракетний удар
Читайте також:
зерно, пшениця
28 вересня, 2023 четвер
Польща пропонує передати контроль над експортом українського зерна Німеччині та Литві
Shahed-136
28 вересня, 2023 четвер
Нічна атака на Україну: влучання на Кіровоградщині, на Одещині й Черкащині працювала ППО
російська ракета
28 вересня, 2023 четвер
Польща офіційно заявила, що у Пшеводуві восени 2022 року впала українська ракета
Київ
+16°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.41
    Купівля 37.41
    Продаж 38.15
  • EUR
    Купівля 39.81
    Продаж 40.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
29 вересня
08:26
OPINION
Андрій Кокотюха
Спалахи внутрішньої агресії в Україні: чому це відбувається
08:23
хмари
Японські вчені виявили мікропластик у хмарах
08:16
Сауль Альварес та Джермелл Чарло (праворуч)
Тайсон зробив прогноз на бій абсолютних чемпіонів Канело - Чарло
08:06
Оновлено
знищені окупанти
Засіб ППО, 8 танків та 340 окупантів: що втратила російська армія за добу війни в Україні
07:51
Tesla авто
У США подали позов на Tesla за переслідування темношкірих співробітників
07:24
Оновлено
Нагірний Карабах
З Нагірного Карабаху до Вірменії виїхали понад 85 тис. переселенців. Єреван обіцяє компенсацію
06:59
Оновлено
Курськ
У РФ звинуватили Україну в атаці на Курську область. Знеструмлено 5 населених пунктів
06:49
Панда
Китай забирає усіх своїх панд з американських зоопарків, - Bloomberg
06:43
танки Абрамс
У Пентагоні відмовились називати кількість танків Abrams, які отримала Україна
06:31
Джо Байден
"Залякали республіканську партію": Байден назвав соратників Трампа екстремістами
06:21
окупанти
Окупанти збільшили кількість авіаударів, проте знизили темп наземних атак, - ISW
05:34
Володимир Путін та Рамзан Кадиров (праворуч)
В ISW пояснили, навіщо Путін демонстративно зустрівся з Кадировим
04:55
Держдепартамент США
Американська зброя, яку отримує Україна, не потрапляє в чужі руки, - Держдеп
04:25
Роберт Левандовські, "Барселона"
"Барселону" можуть погнати з Ліги чемпіонів
03:37
ДТП у Києві
У Києві сталась смертельна ДТП за участі 4 автівок
02:59
Анатолій Трубін, Бенфіка
Українець Трубін зіграє за "Бенфіку" у принциповому матчі з "Порту"
02:23
Russia Today
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 28 вересня
01:38
Тайсон Ф'юрі
"Потворна с***а із щілиною в зубах": Ф'юрі заявив, що битиметься з Усиком лише заради грошей
00:51
Оновлено
Александер Чеферін
УЄФА повертає російські юніорські команди до змагань: як реагує світ
00:45
Сенат США
У Сенаті США розповіли, коли Туреччина може дозволити вступ Швеції в НАТО
00:29
Рома, Серія А, чемпіонат Італії
"Дженоа" без допомоги Малиновського принизила "Рому" в Серії А
00:26
Ігор Кузін
МОЗ: після ініціатив щодо УПЦ МП антивакцинальні настрої знизилися
00:00
Нідерланди, світ, кримінал
Озброєний злочинець здійснив напади в Роттердамі: троє людей загинуло
2023, четвер
28 вересня
23:59
путін
У Вірменії заявили, що ратифікація Римського статуту не зобов'яже до арешту Путіна
23:37
Херсон ,війна з Росією, обстріл
Росія здійснила артобстріл Херсона: загинули три жінки
23:16
У США почалась мовна підготовка майбутніх пілотів F-16
23:15
Rheinmetall
Уряд ФРН дозволив Rheinmetall створити спільне з Україною оборонне підприємство
22:44
Путін
Путін зробив святом у РФ день затвердження окупації українських територій
22:21
OPINION
Віталій Портников
Наступний президент США може не бути прихильником членства України в НАТО. Колонка Віталія Портникова
21:59
Латвія
У Латвії громадське радіо і телебачення перестануть мовити російською з 2026 року
21:58
Оновлено
Олексій Арестович
На Арестовича написали заяву за сексистські висловлювання. Ексрадник ОП відповів
21:43
Pegasus
Турецький лоукостер Pegasus "дуже уважно" вивчає ситуації щодо продовження польотів у РФ через атаки дронів з України
21:37
Ексклюзив
Військовий експерт Черник пояснив, чому ракети Taurus не переламають хід війни і як нам допоможуть ATACMS
21:24
"Буде нереально": Верещук закликала цивільних росіян уже їхати з Криму
21:15
легіон "Свобода Росії"
"Всі завдання виконано, легіонери – живі": Легіон "Свобода Росії" про результати рейду у Бєлгородській області
21:09
біженці
У ЄС погодили реформу надання притулку біженцям, - ЗМІ
21:01
Еммануель Макрон
Макрон виступив за автономію острова Корсика у складі Франції
21:01
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Нові тренди зброї у ворожих лавах, які варто зафіксувати. Колонка Сергія Згурця
20:39
"Українська Бронетехніка" випробувала партію 120-мм мінометів для ЗСУ
20:19
блекаут, вимкнення світла
Частина Костянтинівки на Донеччині без світла через обстріл РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV