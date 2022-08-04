Про це повідомила Держприкордонслужба у фейсбуці.

По Семенівській громаді росіяни випустили 4 снаряди зі ствольної артилерії. Новгород-Сіверську обстріляли з автоматичного гранатомета - зафіксували 10 вибухів.

Люди внаслідок російських обстрілів не постраждали.

Уранці 4 серпня росіяни гатили по трьох громадах Сумщини, обстріляли будинки, вулиці та городи, спричинили пожежі.

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