Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини: поранено жінку
Російська окупаційна армія в суботу, 25 листопада, вдарила з мінометів по Семенівській громаді Чернігівської області, унаслідок чого постраждала жінка
Про це інформує поліція Чернігівщини.
"Сьогодні росіяни вкотре гатили з мінометів по мирному селу у прикордонній Семенівській громаді. Місцева мешканка в цей час поралася у дворі по господарству і потрапила під ворожий вогонь. Внаслідок обстрілу цивільна жінка зазнала поранень", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці евакуювали жінку. Вони на службовому авто відвезли її до лікарні та передали медикам. Лікарі надали жінці усю необхідну допомогу.
За фактом російського обстрілу відкрито кримінальне провадження за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни).
- Російські окупанти в ніч на 25 листопада запустили рекордну кількість безпілотників на територію України. Сили Протиповітряної оборони знищили 74 з 75 БПЛА.
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