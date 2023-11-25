Нічна атака РФ: українська ППО знищила 71 із 75 безпілотників
Російські окупанти в ніч на 25 листопада запустили рекордну кількість безпілотників на територію України. Натомість сили протиповітряної оборони знищили 71 БПЛА
Про це повідомили командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук та Повітряні сили.
"Цієї ночі, 25 листопада 2023 року, ворог випустив по Україні рекордну кількість ударних БПЛА! Основний напрямок удару - Київ!" - йдеться у повідомленні.
Протиповітряна оборона працювала у щонайменше шести областях України: Київська Сумська, Дніпропетровська Запорізька, Миколаївська, Кіровоградська обл.
У результаті протиповітряного бою цієї ночі силами та засобами Повітряних сил знищено 71 ударний БПЛА Shahed-131/136.
Також на Дніпропетровщині знищено керовану авіаційну ракету Х-59.
Як повідомляють сили оборони півдня, на Кіровоградщині українська ППО знищила 2 дрони, а на Миколаївщині один.
Очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що в області сили ППО знищили 5 БПЛА, а Сумська ОВА пише про 7 збитих дронів.
Натомість генерал-лейтенант Сергій Наєв повідомив, що на півночі України ППО ліквідувала 55 безпілотників: на Чернігівському - 4 дрони камікадзе, а на Київському - 17 ворожих БПЛА.
- Увечері 24 листопада Росія почала комбіновану повітряну атаку на Україну, застосовуючи ракети та безпілотники. У результаті атаки кілька груп "шахедів" було скеровано на Київ.
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