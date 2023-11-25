Нічна атака на Україну: ворог застосував ракети та "шахеди"
Увечері 24 листопада Росія почала комбіновану повітряну атаку на Україну, застосовуючи ракети та безпілотники – вони рухаються з півдня на північний захід
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
0 22:47 з'явилась інформація про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з півдня.
"Група "шахедів" на межі Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областей. Напрямок руху – північно-західний", - повідомили у ПС ЗСУ.
Згодом небезпека поширилась на Кіровоградську область та Кривий Ріг. О 23:36 стало відомо, що група "шахедів" наближається до Запоріжжя.
0 00:15 стало відомо про ще одну групу "шахедів", яка рухається на Кривий Ріг. Ще одна - у напрямку Кропивницького.
О 00:56 стало відомо, що ще одна група "шахедів" прямує на Кривий Ріг з південного сходу. Також небезпека удару дронами поширилась на Сумщину.
Ракетна небезпека
О 23:35 на Харківщині оголошено ракетну небезпеку. Вже через декілька хвилин виявлено ракету у напрямку Дніпра.
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