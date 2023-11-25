Нічна атака на Україну: ворог застосував ракети та "шахеди"

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

0 22:47 з'явилась інформація про загрозу застосування ворожих ударних БпЛА з півдня.

"Група "шахедів" на межі Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської областей. Напрямок руху – північно-західний", - повідомили у ПС ЗСУ.

Згодом небезпека поширилась на Кіровоградську область та Кривий Ріг. О 23:36 стало відомо, що група "шахедів" наближається до Запоріжжя.

0 00:15 стало відомо про ще одну групу "шахедів", яка рухається на Кривий Ріг. Ще одна - у напрямку Кропивницького.

О 00:56 стало відомо, що ще одна група "шахедів" прямує на Кривий Ріг з південного сходу. Також небезпека удару дронами поширилась на Сумщину.

Ракетна небезпека

О 23:35 на Харківщині оголошено ракетну небезпеку. Вже через декілька хвилин виявлено ракету у напрямку Дніпра.