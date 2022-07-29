Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини з артилерії: пошкоджено адмінбудівлю
На Чернігівщині вранці 29 липня окупанти зі своєї території артилерією обстріляли Семенівську громаду та пошкодили адмінбудівлю
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.
"Сьогодні, 29 липня 2022 року, з 5:10 до майже 6:00 з території Російської Федерації зі ствольної артилерії був здійснений обстріл Семенівської територіальної громади", - зазначили в ЗСУ.
Унаслідок цього постраждала адмінбудівля. Про поранених поки що не повідомляють.
- 28 липня росіяни завдали понад 10 ракетних ударів по Чернігівщині, є влучання в лісовий масив біля Гончарівського.
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