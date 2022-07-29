Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

"Сьогодні, 29 липня 2022 року, з 5:10 до майже 6:00 з території Російської Федерації зі ствольної артилерії був здійснений обстріл Семенівської територіальної громади", - зазначили в ЗСУ.

Унаслідок цього постраждала адмінбудівля. Про поранених поки що не повідомляють.

28 липня росіяни завдали понад 10 ракетних ударів по Чернігівщині, є влучання в лісовий масив біля Гончарівського.

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