Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у телеграмі.

"Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території Білорусі. Попередьно є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО", - зазначив він.

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