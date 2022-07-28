РФ завдала ракетних ударів по Чернігівщині: є влучання
Після 5:00 28 липня росіяни завдали ракетних ударів по Чернігівщині, попередньо є влучання біля Гончарівського
Про це повідомив очільник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус у телеграмі.
"Після 5 ранку масштабні запуски ракет із території Білорусі. Попередьно є інформація про влучання біля Гончарівського. Також працює наша ППО", - зазначив він.
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