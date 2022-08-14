Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.

З 08:35 до майже 09:00 росіяни обстріляли Сновську гомаду в районі Гірська. Зафіксували 5 вибухів зі ствольної артилерії.

14 серпня росіяни з мінометів обстріляли Сумщину.

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