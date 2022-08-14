Росіяни обстріляли прикордоння Чернігівщини: зафіксували 5 вибухів
На Чернігівщині 13 серпня російські загарбники обстріляли з артилерії Сновську громаду
Про це повідомило оперативне командування "Північ" у фейсбуці.
З 08:35 до майже 09:00 росіяни обстріляли Сновську гомаду в районі Гірська. Зафіксували 5 вибухів зі ствольної артилерії.
- 14 серпня росіяни з мінометів обстріляли Сумщину.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.88
Купівля 38.88Продаж 39.78
-
EUR
Купівля 39.63Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе