Зранку росіяни з мінометів обстріляли Сумщину

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Юнаківську громаду о шостій ранку росіяни обстріляли з мінометів. 3 прильоти, без жертв та руйнувань", - написав Живицький.

Нагадаємо, вчора, 13 серпня, на Сумщині росіяни також вранці обстріляли природоохоронні території

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