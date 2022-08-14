Зранку росіяни з мінометів обстріляли Сумщину
На Сумщині ніч на 14 серпня була тихою, але ранок почався з ворожого вогню
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Юнаківську громаду о шостій ранку росіяни обстріляли з мінометів. 3 прильоти, без жертв та руйнувань", - написав Живицький.
- Нагадаємо, вчора, 13 серпня, на Сумщині росіяни також вранці обстріляли природоохоронні території
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