Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

За його словами, ніч на 13 серпня була спокійною.

"Зранку росіяни почали гатити по Шосткинському району: з 08:30 з мінометів та артилерії. Під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території", - наголосив Дмитро Живицький.

Очільник ОВА додав, що подробиці обстрілів повідомлять згодом.

12 серпня росіяни весь день обстрілювали прикордонні громади Сумщини. Зафіксували близько 200 прильотів.

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