На Сумщині росіяни вранці обстріляли природоохоронні території
У Шосткинському районі Сумщини 13 серпня російські окупанти обстріляли природоохоронні території
Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
За його словами, ніч на 13 серпня була спокійною.
"Зранку росіяни почали гатити по Шосткинському району: з 08:30 з мінометів та артилерії. Під ворожим вогнем опинилися природоохоронні території", - наголосив Дмитро Живицький.
Очільник ОВА додав, що подробиці обстрілів повідомлять згодом.
- 12 серпня росіяни весь день обстрілювали прикордонні громади Сумщини. Зафіксували близько 200 прильотів.
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