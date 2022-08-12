Десятки прильотів: прикордоння Сумщини весь день обстрілювали окупанти

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

"Сьогодні за день росіяни 11 разів відкривали вогонь по територіям Юнаківської, Хотінської, Миколаївської, Есманської, Шалигінської громад. Зафіксовано майже 200 прильотів. На щастя, постраждалих серед людей немає. Але знову є руйнування й втрата врожаю" - написав Живицький

Юнаківська громада: з 11.00 розпочався мінометний обстріл − 15 прильотів. Близько 13.00 був обстріл з реактивних систем залпового вогню − 17 прильотів.

Також прильоти були по Хотінській громаді.

"Після 11 ранку був артобстріл − 10 прильотів. А пообіді по території громади здійснено авіаційний удар (1 прильот) та ще росіяни відкрили вогонь з реактивних систем залпового вогню − 10 прильотів. Внаслідок обстрілів спалено поле пшениці. Збитки підраховуються", - написав голова ОВА.

Постраждала і Миколаївська сільська громада: після 13 години був авіаційний удар (один прильот) по території громади та два обстріли з реактивних систем залпового вогню, усього понад 60 прильотів.

"Есманська громада: близько 17 години ворог почав мінометний обстріл − 4 прильоти. І далі по території громади був артилерійський обстріл (ймовірно САУ) − 37 прильотів. А о 17.30 громаду ще раз обстріляли з мінометів − 4 прильоти. Внаслідок обстрілів пошкоджено щонайменше 2 домогосподарства, паркан та господарські будівлі. Шалигинська громада: о 18.30 росіяни почали артобстріл (ймовірно САУ) − 4 прильоти. А о 19.10 накрили з реактивної артилерії − 30 прильотів", - додав Живицьки.

Нагадаємо, окупанти зранку обстріляли Сумщину: близько 30 "прильотів"

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