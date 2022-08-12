Окупанти зранку обстріляли Сумщину: близько 30 "прильотів"
На Сумщині 12 серпня російські окупанти обстріляли три громади з артилерії, мінометів і кулемета
Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.
Ніч на 12 серпня була спокійною, але вранці росіяни почали гатити по Сумщині.
О 7:00 вони обстріляли з мінометів Есманську громаду. Загалом було 11 "приходів".
Майже о 8:00 росіяни почали обстрілювати Юнаківську громаду. Зафіксували 7 "прильотів" із мінометів і 10 - зі ствольної артилерії.
О 8:00 окупанти обстріляли Хотінську громаду з великокаліберного кулемета в кілька черг.
За попередньою інформацією, унаслідок російських обстрілів ніхто не постраждав.
- 11 серпня на Сумщині росіяни обстріляли приватні будинки та знищили поле із пшеницею.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.89
Купівля 38.89Продаж 39.75
-
EUR
Купівля 39.65Продаж 40.81
- Актуальне
- Важливе