Про це повідомив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький у телеграмі.

Ніч на 12 серпня була спокійною, але вранці росіяни почали гатити по Сумщині.

О 7:00 вони обстріляли з мінометів Есманську громаду. Загалом було 11 "приходів".

Майже о 8:00 росіяни почали обстрілювати Юнаківську громаду. Зафіксували 7 "прильотів" із мінометів і 10 - зі ствольної артилерії.

О 8:00 окупанти обстріляли Хотінську громаду з великокаліберного кулемета в кілька черг.

За попередньою інформацією, унаслідок російських обстрілів ніхто не постраждав.

11 серпня на Сумщині росіяни обстріляли приватні будинки та знищили поле із пшеницею.

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