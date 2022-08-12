Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За добу, 11 серпня, від російських обстрілів постраждали прикордонні громади Сумщини: Білопільська, Новослобідська, Есманська, Путивльська, Шалигінська та Великописарівська.

Росіяни 10 разів за день вдарили по Сумській області. Зафіксовано 137 прильотів. По українській території били з мінометів та артилерії. Обійшлось без втрат, але є руйнування та втрата врожаю.

"Так, внаслідок артилерійського обстрілу Новослобідської громади близько 12:00 знищено пожежею поле пшениці, що належить приватному підприємству. Крім того, через артобстріл в м. Білопілля опівдні пошкоджені два житлові будинки", - написав Живицький.

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