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Російський обстріл знищив поле пшениці на Сумщині

12 серпня, 2022 п'ятниця
05:25
війна з Росією

Російський агресор обстріляв Новослобідську громаду Сумщини, внаслідок чого було знищене поле пшениці

Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький.

За добу, 11 серпня, від російських обстрілів постраждали прикордонні громади Сумщини: Білопільська, Новослобідська, Есманська, Путивльська, Шалигінська та Великописарівська.

Росіяни 10 разів за день вдарили по Сумській області. Зафіксовано 137 прильотів. По українській території били з мінометів та артилерії. Обійшлось без втрат, але є руйнування та втрата врожаю.

"Так, внаслідок артилерійського обстрілу Новослобідської громади близько 12:00 знищено пожежею поле пшениці, що належить приватному підприємству. Крім того, через артобстріл в м. Білопілля опівдні пошкоджені два житлові будинки", - написав Живицький.

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Україна
Сумщина
Військові новини
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